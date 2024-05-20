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Более 70% геймеров в России оказались пиратами

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Российские геймеры в январе-марте 2024 года скачали нелицензионные копии игр более чем на 118 млрд рублей, следует из данных аналитиков онлайн-школы XYZ.

Более 70% геймеров в России оказались пиратами

При этом отмечается, что уровень пиратства почти не изменился с конца 2023 года и составил 74% против 73% от общего числа геймеров. При этом 54% из них скачали не более трех нелицензионных копий. 

В среднем каждый «пират» скачал видеоигр на 6800 рублей.

Исполнительный директор XYZ Эмма Юсова признает, что российские геймеры часто оказываются заложниками обстоятельств, таких как экономические санкции и ограничения доступа к международным платежным системам, что сильно усложняет легальную покупку игр. 

«Потребители, желающие поддержать любимые студии, вынуждены искать альтернативные способы доступа к контенту», — отмечает Юсова.

Проблема пиратства видеоигр в России требует комплексного подхода к решению, считает управляющий партнер юридической компании «Ткач и партнеры» Екатерина Ткач.

По ее словам, один из ключевых аспектов — отсутствие персональной ответственности пользователей за скачивание и использование пиратского контента.

«Стоит отметить, что юридические меры сами по себе не являются панацеей. Лучший способ борьбы с пиратством заключается в разработке новых способов монетизации игр. Это может включать в себя модели подписки, микротранзакции, бесплатные игры с внутриигровыми покупками и другие инновационные подходы», — заключила Ткач.

Ранее стало известно, что российские игроки в компьютерные игры потратили 49 млрд рублей на покупку игровых новинок в первом квартале 2024 года. Чаще всего игроки покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader. 

Фото на обложке: Unsplash

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