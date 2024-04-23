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С начала 2024 года геймеры в РФ потратили почти 50 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские игроки в компьютерные игры потратили 49 млрд рублей на покупку игровых новинок в первом квартале 2024 года. За весь прошлый год игроки потратили 161 млрд рублей.

С начала 2024 года геймеры в РФ потратили почти 50 млрд рублей

Чаще всего в первом квартале игроки покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader. Об этом «Ведомостям» сообщила исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова.

По словам эксперта, в начале каждого года наблюдается заметное увеличение спроса на видеоигры среди геймерской аудитории. Это связано с увеличением активности игроков в январские праздники, а также с появлением свободных средств благодаря годовым премиям и другим выплатам. К тому же многие получают видеоигры в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта.

Ранее в России предложили создать реестр импортируемых видеоигр. Мера позволит усилить борьбу с контрафактом. В перечень попадут все дистрибьюторы, наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания».

Фото на обложке: Unsplash

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