В России предложили создать реестр импортных игр

В России предложили создать реестр импортируемых видеоигр. Мера позволит усилить борьбу с контрафактом. Идея принадлежит Русской ассоциацией дистрибуторов и импортеров видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр»), узнал «Коммерсантъ».
В перечень попадут все дистрибьюторы, наименования игр, «одобренные в первую очередь с точки зрения содержания», знает один из собеседников издания.
По словам источника «Ъ» на медиарынке, реестр устранит серых импортеров, которые не платят таможенные пошлины и НДС. При реализации инициативы могут возникнуть сложности: поставку игр на физических носителях контролирует Роспотребнадзор, а на цифровых — Роскомнадзор, объединить в один реестр цифровые и физические носители невозможно.
Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр появилась в 2023 году. Ее цель — поддержка легального импорта и продаж видеоигр, организация корректной коммуникации по ним, информирование потребителей о контенте физических ограничениям. Среди членов — DNS; diHouse; «Бука»; «Эмси»; GamePark; «Пирамида»; Gamebuy; «Омегагейм»; «Ачивка».
Фото на обложке: Unsplash
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