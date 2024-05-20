Neuralink получила разрешение на вживление мозгового нейроимпланта второму пациенту. Компания планирует провести операцию в июне 2024 года. С работой чипа у первого пациента возникли трудности, которые Neuralink обещала исправить.

Управление по надзору за качеством медикаментов США выдало компании Neuralink разрешение на вживление мозгового нейроимпланта второму пациенту. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Источники газеты рассказали, что Neuralink планирует провести операцию в июне 2024 года. Компания получила более 1 тыс. заявок от желающих принять участие в эксперименте.

Свой первый чип Neuralink имплантировала пациенту в январе 2024 года. Он смог управлять курсором компьютерной мыши и играть в шахматы силой мысли, но позже в работе чипа возникли проблемы. Имплант начал отходить от мозговых тканей — Neuralink заверила, что устранит проблемы.

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