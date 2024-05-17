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Neuralink Илона Маска начала поиск новых участников эксперимента с вживлением чипа в мозг

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Neuralink Илона Маска начала поиск новых участников эксперимента с вживлением чипа в мозг. Компания уже успешно вживила мозговой имплант человеку, он играет в шахматы силой мысли. Конкуренты Маска не отстают — Synchron отбирает пациентов для клинических испытаний своего нейроимпланта.

Neuralink Илона Маска начала поиск новых участников эксперимента с вживлением чипа в мозг

Илона Маска Neuralink объявила о поиске новых участников эксперимента с вживлением мозгового импланта. Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в социальной сети X.

Neuralink ищет человека с парализованными ногами и руками, который теряет двигательную функцию.

В феврале 2024 года стало известно, что первый пациент Neuralink с нейроимплантом смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Позже Илон Маск показал видео, на котором этот же пациент играет силой мысли в шахматы.

На данный момент Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения. По словам Маска, сначала разрешение будет низким, как у ранней графики Nintendo, но со временем можно повысить его до уровня человеческого зрения.

Конкурент Neuralink — компания Synchron — также разрабатывает свой нейроимплант и в апреле 2024 года запустил набор пациентов для клинических испытаний.

Фото на обложке: Angga Budhiyanto / Shutterstock

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