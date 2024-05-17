Neuralink Илона Маска начала поиск новых участников эксперимента с вживлением чипа в мозг. Компания уже успешно вживила мозговой имплант человеку, он играет в шахматы силой мысли. Конкуренты Маска не отстают — Synchron отбирает пациентов для клинических испытаний своего нейроимпланта.
Илона Маска Neuralink объявила о поиске новых участников эксперимента с вживлением мозгового импланта. Об этом пресс-служба компании сообщила на своей странице в социальной сети X.
Neuralink ищет человека с парализованными ногами и руками, который теряет двигательную функцию.
В феврале 2024 года стало известно, что первый пациент Neuralink с нейроимплантом смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Позже Илон Маск показал видео, на котором этот же пациент играет силой мысли в шахматы.
На данный момент Neuralink разрабатывает имплант для восстановления зрения. По словам Маска, сначала разрешение будет низким, как у ранней графики Nintendo, но со временем можно повысить его до уровня человеческого зрения.
Конкурент Neuralink — компания Synchron — также разрабатывает свой нейроимплант и в апреле 2024 года запустил набор пациентов для клинических испытаний.
Фото на обложке: Angga Budhiyanto /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 2 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 3 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
- 4 «Если мы будем мешать астрономам работать, пусть сделают перерыв»
- 5 Искусственный интеллект, экологическая катастрофа или астероид — сценарии конца света от технологических лидеров и ученых
ВОЗМОЖНОСТИ
17 мая 2024
17 мая 2024
18 мая 2024