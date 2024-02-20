Первый пациент с вживленным в мозг имплантом Neuralink смог двигать курсором мыши силой мысли

Первый пациент с имплантом компании Neuralink в мозге смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли. Об этом сообщил Илон Маск на мероприятии в Spaces, его цитирует Reuters.
«Прогресс хороший, и пациент, судя по всему, полностью восстановился, побочных эффектов, насколько нам известно, нет. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», — сообщил Маск.
Теперь компания пытается добиться от испытуемого «как можно большего количества нажатий на кнопки мыши».
В конце января Маск сообщил, что Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. По словам предпринимателя, результаты уже тогда выглядели многообещающими.
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Первый продукт Neuralink назвали Telepathy. С его помощью пациенты смогут управлять телефоном и компьютером силой мысли. Разработка в первую очередь создана для людей, утративших возможность использовать конечности.
Neuralink в сентябре 2023 года получила одобрение независимого наблюдательного совета на первое клиническое испытание на людях своего чипа-импланта в мозг. После компания приступила к набору добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.
Фото на обложке: Neuralink
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