Стартап Neuralink Илона Маска получил одобрение независимого наблюдательного совета на первое клиническое испытание на людях своего чипа-импланта в мозг. Компания ищет добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.

Neuralink Илона Маска набирает добровольцев с параличом для вживления чипа в мозг