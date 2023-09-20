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Neuralink Илона Маска набирает добровольцев с параличом для вживления чипа в мозг

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Стартап Neuralink Илона Маска получил одобрение независимого наблюдательного совета на первое клиническое испытание на людях своего чипа-импланта в мозг. Компания ищет добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.

Neuralink Илона Маска набирает добровольцев с параличом для вживления чипа в мозг

Цель исследования — оценка безопасности имплантата (N1) и хирургического робота, который и будет осуществлять оперцию (R1), а также первоначальная функциональность brain-computer interface (BCI), позволяющая людям с параличом управлять внешними устройствами силой мысли.

  • В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило Neuralink испытывать чипы для мозга на людях. 
  • В августе компания привлекла $280 млн в D-раунде инвестиций. До этого раунда компания-разработчик чипа для мозга оценивалась в $5 млрд. 

Фото на обложке: Neuralink

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