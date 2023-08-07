Neuralink Илона Маска привлекла $280 млн в D-раунде инвестиций. До этого раунда компания-разработчик чипа для мозга оценивалась в $5 млрд. Лид-инвестором текущего раунда стал Founders Fund сооснователей PayPal.

Компания-разработчик чипа для мозга Neuralink привлекла $280 млн инвестиций в раунде D. Об этом Neuralink сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Лид-инвестором текущего раунда выступил Founders Fund сооснователей PayPal Питера Тиля, Кена Хауэри и Люка Носека.

Текущая оценка Neuralink не раскрывается. В июне 2023 года компанию оценили в $5 млрд. Рыночную стоимость бизнеса рассчитали на основе частных сделок с акциями Neuralink.

В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило Neuralink испытывать чипы для мозга на людях.

Фото на обложке: Aleksandra Sova / Shutterstock