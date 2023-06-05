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Оценка Neuralink Илона Маска достигла $5 млрд — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Оценка Neuralink Илона Маска достигла $5 млрд – в 2021 году, когда компания привлекла свои крупнейшие инвестиции в размере $205 млн, ее оценили в $2 млрд. Текущую оценку рассчитали на основе частных сделок с акциями Neuralink, уточняет Reuters.

Оценка Neuralink Илона Маска достигла $5 млрд — Reuters

Источники Reuters оценили разработчика нейрочипов Neuralink в $5 млрд.

Сумма рассчитана на основе последних сделок с акциями компании, уточняет агентство. Эти сделки совершили незадолго до того, как в мае текущего года Neuralink разрешили провести тесты своих нейрочипов на людях.

В 2021 году Neuralink привлекла свои крупнейшие инвестиции в размере $205 млн. После раунда компанию оценили в $2 млрд.

В 2023 году Илон Маск и руководитель основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года стали родителями близнецов.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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