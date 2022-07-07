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У Илона Маска родились близнецы от топ-менеджера основанной им Neuralink

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Миллиардер Илон Маск и руководитель основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года стали родителями близнецов. Теперь у богатейшего человека мира девять детей.

У Илона Маска родились близнецы от топ-менеджера основанной им Neuralink

Об этом сообщает американское издание Insider со ссылкой на материалы суда округа Трэвис в штате Техас. Согласно этим материалам, в апреле Маск и Зилис подали в окружной суд ходатайство об изменении имен детей таким образом, чтобы они содержали фамилию отца и фамилию матери. Судья одобрил ходатайство.

Маску 51 год, он соучредитель и гендиректор компании Neuralink, которая разрабатывает нейронные имплантаты для соединения человеческого мозга с искусственным интеллектом. Зилис 36 дет, она была директором по операциям и специальным проектам в компании с 2017 года.

Близнецы Маска и Зилис родились за несколько недель до того, как у бизнесмена и его бывшей партнерши Клэр Буше, больше известной как Граймс, родился второй ребенок от суррогатной матери.

Макс стал отцом шести детей в первом браке с Джастин Уилсон. Первый ребенок пары умер в 2002 году в 10 недель. Остальные дети — близнецы: двое родились в 2004 году, трое в 2006. В июле 18-летняя Вивиан Дженна Уилсон попросила суд официально сменить в документах ее имя и пол, так как дочь больше не хочет общаться со своим отцом.

С Граймс у Маска сын и дочь, они расстались за три месяца до рождения девочки. 

Фото на обложке: elonmusk / Twitter

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