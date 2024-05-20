«Детский мир» запустил продажи детского питания под собственной маркой Baby Go

«Детский мир» запустил продажи детского питания под собственной торговой маркой в Baby Go. Продукция представлена в сетевых магазинах в РФ, Беларуси и Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе «Детского мира».
Сейчас линейка Baby Go состоит из 13 позиций, это мясные, овощные и фруктовые пюре в стеклянной упаковке. Продукты предназначены для детей от 4 месяцев. Пюре производят на заводе детского питания в Беларуси. За качеством продукции следят в лабораториях, аккредитованных в Минзрдравах РФ и Беларуси.
В ближайшей перспективе ритейлер намерен расширять ассортимент СТМ в категории «Детское питание». В категории появятся фрукты и нектары, злаковые и фруктовые батончики, печенье, хлебцы и фруктовое пюре в паучах. До конца 2024 года компания представит порядка 20 новых наименований.
«Детский мир» завершил процесс трансформации из публичного акционерного общества в частную компанию в сентябре 2023 года.
Компания решила перейти в частный бизнес еще в конце 2022 года. Причиной стало общее санкционное давление, которое повлекло сложности для некоторых инвесторов при голосовании на общих собраниях акционеров.
Фото на обложке: Semiglass /
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