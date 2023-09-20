«Детский мир» завершил трансформацию компании в частную

ГК «Детский мир» завершила трансформацию компании в частный бизнес, говорится в сообщении ритейлера. Об этих планах было объявлено в ноябре 2022 года в связи с санкционным давлением на российскую экономику и трудностями, которые влекут за собой отдельные ограничения.
В мае 2023 года «Детский мир» в рамках проходящей трансформации запустил программу выкупа акций. В результате АО «ДМФА» консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО «Детский мир».
Часть выкупленных акций оплатили в соответствии с условиями предложения АО «ДМФА» — акциями АО «ДМК» (владеет 100% долей в непубличной операционной компании ООО «ДМ», выделенной из ПАО «Детский мир» в мае 2023 года). Таким образом, акционеры ПАО «Детский мир», принявшие предложение АО «ДМФА» с оплатой акций бумагами АО «ДМК», приобрели 100% акций АО «ДМК» и полный контроль над операционным бизнесом «Детского мира».
Позднее АО «ДМФА» предложит владельцам оставшихся акций выкупить их. Ожидается, что цена акций в предложении будет не ниже, чем 71,5 рубля за одну штуку.
В компании также добавили, что намерены обратиться в правительство с просьбой разрешить выплату средств инвесторам из недружественных стран в обход счетов типа «С».
О переходе в частный бизнес «Детский мир» объявил еще в ноябре прошлого года. Причиной стали последствия от международных санкций и ответа на них российского государства. Например, иностранные инвестиционные фонды, имеющие доли в структуре, лишились возможности совершать сделки на торгах Мосбиржи.
Фото на обложке: Studio MDF /
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