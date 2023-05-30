«Детский мир» запускает программу выкупа акций

«Детский мир» в рамках проходящей трансформации компании в частную запускает программу выкупа акций. Цена выкупа у миноритарных акционеров, как и планировалось ранее, составит 71,5 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что процедура реорганизации через выделение 100% дочерней операционной компании ООО «ДМ» завершена. Следующий этап — выкуп акций.

Нерезидентам предложат продать бумаги по цене 71,50 рублей, деньги будут переведены на счета типа C. Они также могут выкупить акции по цене 60,77 рублей за штуку с получением денежных средств на указанные акционерами расчетные счета, минуя счета типа С.

Продажа предусматривает несколько вариантов: через подачу заявки на торгах биржи с 30 мая по 28 июля или путем предложения акций ДМИ или ДМФА.

Также если вследствие реализации ДП ДМИ и ДП ДМФА какая-либо дочерняя структура получит свыше 30% акций, организация должна будет предложить остальным акционерам приобрести у них акции.

После этого компания может быть ликвидирована, но лишь при условии соответствующих корпоративных решений.

При таком сценарии инвесторы из «недружественных» стран, которые не смогут поучаствовать в программах выкупа, смогут получить имущество компании после ликвидации.

О переходе в частный бизнес «Детский мир» объявил еще в ноябре прошлого года. Причиной стали последствия от международных санкций и ответа на них российского государства. Например, иностранные инвестиционные фонды, имеющие доли в структуре, лишились возможности совершать сделки на торгах Мосбиржи.

Фото на обложке: corp.detmir.ru