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«СПБ Банк» самостоятельно обратится в OFAC для разблокировки активов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«СПБ Банк» подаст в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) собственное заявление по разблокировке замороженных активов «СПБ Биржи». Организация обратится в OFAC совместно с юристами коллегии адвокатов Delcredere 20 мая.

«СПБ Банк» самостоятельно обратится в OFAC для разблокировки активов

Ранее на прошлой неделе гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков раскрыл основную стратегию по разблокировке активов клиентов. По словам главы «СПБ Биржи», клиентам предложат самостоятельно получать индивидуальные лицензии в OFAC. Для этого площадка предоставит форму и разъяснит процедуру подачи заявления.

В результате, «СПБ Банк» подаст собственное обращение. Юристы организации уже подготовили для клиентов необходимые документы: шаблоны и инструкции для обращения в OFAC. Подать заявление самостоятельно смогут как физические, так и юридические лица. При этом один инвестор может помимо подачи индивидуального обращения поучаствовать в коллективном заявлении.

Накануне, 19 мая, стало известно о первом российском инвестора, обратившимся в OFAC в индивидуальном порядке. Как рассказал «РБК Инвестициям» старший банкир компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган, при подготовке заявления инвестор столкнулся с трудностями, в частности, с переводом бумаг от подсанкционного брокера к несанкционному.

Осенью 2023 года «СПБ Биржа» попала под санкции США, что повлекло изоляцию от долларовой системы, запрет на сотрудничество с американскими компаниями и другие ограничения.

После этого площадка решила сосредоточиться, в частности, на IPO подсанкционных российских компаний. Первым таким размещением станет IPO ГУ «Элемент». На прошлой неделе разработчик и производитель электроники объявил, что начало торгов ожидается в конце мая-начале июня.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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