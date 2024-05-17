Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ГК «Элемент» проведет IPO на «СПБ Бирже» в конце мая-начале июня

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский разработчик и производитель электроники ГК «Элемент» официально объявил о планах IPO на «СПБ Бирже». Ранее о таком намерении компании писали СМИ, «Элемент» проведет первое IPO на «СПБ Бирже» после ее внесения в SDN-list США.

ГК «Элемент» проведет IPO на «СПБ Бирже» в конце мая-начале июня

Как следует из сообщения группы, начало торгов ожидается в конце мая-начале июня 2024 года. Доля акций в свободном обращении по итогам IPO составит по меньшей мере 10%, пояснили в компании.

«Элемент» собирается предложить инвесторам исключительные акции дополнительного выпуска. В начале месяца ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций группы объемом 100,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей. Уставный капитал «Элемента» разделен на 402,6 млрд акций.

Как сообщил Forbes источник, знакомый с ходом подготовки к размещению, группа может привлечь по итогам IPO 15 млрд рублей. Собеседник издания отметил, что сейчас компания оценивается в 100 млрд рублей, при благоприятной ситуации на рынке оценка может составить 150 млрд рублей.

По данным компании, привлеченные средства направят на финансирование программы развития. Так, в планах — расширение уже существующего производства, а также создание новых.

В конце апреля стало известно, что попавшая под санкции «СПБ Биржа» возобновляет работу со всеми российскими брокерами.

Фото на обложке: Drozd Irina / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Ростелеком» выведет на биржу свой облачный сервис «РТК-ЦОД»
  2. 2 «Эволюционируй, если сможешь»: как Pre-IPO спасает технологический бизнес в России
  3. 3 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
  4. 4 Самые ожидаемые IPO 2022 года
  5. 5 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года

ВОЗМОЖНОСТИ

17 мая 2024

GO CTF 2024

17 мая 2024

X5 Tech AI Hack

18 мая 2024

ЛЕТС ХАК

Все ВОЗМОЖНОСТИ