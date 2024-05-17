ГК «Элемент» проведет IPO на «СПБ Бирже» в конце мая-начале июня

Российский разработчик и производитель электроники ГК «Элемент» официально объявил о планах IPO на «СПБ Бирже». Ранее о таком намерении компании писали СМИ, «Элемент» проведет первое IPO на «СПБ Бирже» после ее внесения в SDN-list США.

Как следует из сообщения группы, начало торгов ожидается в конце мая-начале июня 2024 года. Доля акций в свободном обращении по итогам IPO составит по меньшей мере 10%, пояснили в компании.

«Элемент» собирается предложить инвесторам исключительные акции дополнительного выпуска. В начале месяца ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций группы объемом 100,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рублей. Уставный капитал «Элемента» разделен на 402,6 млрд акций.

Как сообщил Forbes источник, знакомый с ходом подготовки к размещению, группа может привлечь по итогам IPO 15 млрд рублей. Собеседник издания отметил, что сейчас компания оценивается в 100 млрд рублей, при благоприятной ситуации на рынке оценка может составить 150 млрд рублей.

По данным компании, привлеченные средства направят на финансирование программы развития. Так, в планах — расширение уже существующего производства, а также создание новых.

В конце апреля стало известно, что попавшая под санкции «СПБ Биржа» возобновляет работу со всеми российскими брокерами.

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