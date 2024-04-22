СПБ Биржа вновь начнет работать с подсанкционными российскими брокерами

Ранее биржа отказалась от услуг российских подсанкционных брокеров — так торговая площадка минимизировала собственные риски. Теперь же СПБ Биржа сама находится под блокирующими американскими санкциями.

СПБ Биржа готова вновь начать работу со всеми российскими брокерами. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу площадки.

Площадка получила подсанкционный статус в ноябре 2023 года. Глава СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что она нацелится на IPO санкционных российских компаний, которые «создают промышленный суверенитет России».

Предполагается, что первым предприятием, которое попытается разместиться на СПБ Бирже, станет группа компаний «Элемент».

Сейчас доступа к СПБ Бирже нет у клиентов большинства крупных участников рынка. Так, на площадке не могут торговать клиенты Сбербанка, ВТБ, «Альфа-Банка», «Тинькофф-Инвестиций». Клиенты «Финам» могут только закрыть уже существующие позиции.

Чтобы в размещениях могли участвовать частные инвесторы, возможность торговать на площадке должна быть предоставлена их брокерскими компаниями. В частности, брокеры ВТБ и «Альфа-Банка» планируют восстановить доступ к СПБ Бирже для своих клиентов и ведут об этом переговоры.

Идея СПБ Биржи проводить IPO подсанкционных российских компаний из высокотехнологичных направлений была поддержана Минфином. Ведомство увидело большой потенциал в выходе на открытый рынок попавших под санкции компаний.

Смена бизнес-модели для площадки оказалась необходима после того, как в результате санкций США СПБ Биржа приостановила торги всеми иностранными инструментами. Сейчас на бирже обращаются акции 30 российских компаний, а за 2023 год обороты торгов снизились в 3,1 раза год к году — до 4,5 трлн рублей.

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