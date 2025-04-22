Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Юлия Пажитных
С 1 по 15 мая российские кинотеатры временно прекратят показ предсеансового контента, включая рекламу и пиратские материалы, узнало издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
https://rb.ru/news/kinoteatry-otkazhutsya-ot-predseansovyh-pokazov/
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Инициатива приурочена к майским праздникам и направлена на поддержку кинопроката.
В этот период в мировом прокате состоятся премьеры нескольких голливудских фильмов, включая экшн «Расплата 2» с Беном Аффлеком и новый кинокомикс Marvel «Громовержцы».
- В прошлом году аналогичная акция «Месяц без “пираток”» проходила с 18 апреля по 12 мая. Однако, по данным киносетей, она не принесла ожидаемых результатов. Сборы отечественного фильма «Сто лет тому вперед» оказались ниже прогнозов, а некоторые сети даже зафиксировали убытки.
Фото на обложке: Fusionstudio / Shutterstock / FOTODOM
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