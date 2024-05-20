Мессенджер Slack уличили в использовании переписок пользователей для обучения ИИ

Корпоративный мессенджер Slack тайно собирал личные сообщения, файлы и данные клиентов для обучения своих ИИ-инструментов. Пользователи автоматически подписывались на такой сбор данных, не подозревая об этом, пишет TechCrunch.
Все началось с обсуждения на Hacker News, когда один из пользователей поинтересовался, как Slack обучает свои ИИ-сервисы. В посте была ссылка на политику конфиденциальности мессенджера.
В документе говорится, что системы компании «анализируют сообщения и файлы пользователей для создания ИИ-моделей и машинного обучения». Позднее представители мессенджера подтвердили эту информацию. Данные действительно используются для улучшения некоторых ИИ-инструментов в приложении, например, таких как поиск и рекомендации эмодзи и каналов.
Многие были шокированы, что компания тайно получает их личные переписки и документы. Пользователи считают, что Slack должен был четко информировать об этом и давать возможность отказаться.
- Slack начал отключать клиентов в России в марте 2022 года. Таким образом компания стремилась учитывать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce.
Фото на обложке: Unsplash
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