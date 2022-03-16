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Slack начал отключать клиентов в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Корпоративный мессенджер Slack начал закрывать доступ некоторым клиентам из России. Таким образом компания стремится учитывать как международные санкции, так и политику материнской компании Salesforce.

Slack начал отключать клиентов в России

Ранее Slack удалил некоторые рабочие пространства российских пользователей без предупреждения и возможности сохранить данные.

Как сообщает Axios, в основном это происходит с организациями, которые попали под прямые санкции. 

«Slack обязан принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления», — говорится в заявлении компании, на котороее ссылается издание.

Мессенджер, как сообщается, связывается с пострадавшими клиентами, если это разрешено законом. Данные, по заявлению Slack, не удаляются, однако компании не смогут получить к ним доступ — по крайней мере до тех пор, пока санкции не будут сняты.

Slack является частью Salesforce и работает над тем, чтобы соответствовать политике своей материнской компании — Salesforce, как сообщается, решила не вести бизнес в России.

Фото на обложке: Unsplash

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