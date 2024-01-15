В 2023 году на российский авторынок вышли 19 новых китайских марок. В общей сложности их 29. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ассоциацию РОАД.
Среди них — Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia.
В России также продаются китайские Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC. По данным «Автостата», лидером рынка легковушек в прошлом году стал «АвтоВАЗ», следом за ним — Chery, Haval, Geely и Changan.
Темпы роста продаж китайских автомобилей в России начали замедляться. Если в августе доля китайского автопрома на российском рынке составляла 56%, то в сентябре она снизилась до 53%. Причиной послужило восстановление российского автопроизводства.
Фото на обложке: Jenson /
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