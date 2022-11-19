Российские банки тестируют новые возможности отправки кодов подтверждения оплаты и варианты условий ипотечного кредитования, китайские власти занимаются решением кадровой проблемы крупнейшего производителя iPhone в стране, а RB продолжает следить за ключевыми новостными поводами в сфере предпринимательства.

Нововведения в банках РФ, заявление членов АТЭС, новости Google, Twitter и Telegram: главное для бизнеса 19 ноября