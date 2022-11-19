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Нововведения в банках РФ, заявление членов АТЭС, новости Google, Twitter и Telegram: главное для бизнеса 19 ноября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Российские банки тестируют новые возможности отправки кодов подтверждения оплаты и варианты условий ипотечного кредитования, китайские власти занимаются решением кадровой проблемы крупнейшего производителя iPhone в стране, а RB продолжает следить за ключевыми новостными поводами в сфере предпринимательства.

Нововведения в банках РФ, заявление членов АТЭС, новости Google, Twitter и Telegram: главное для бизнеса 19 ноября
  • У Музея Банка России появился собственный портал, посвященный истории денежного обращения (будут опубликованы в том числе эксклюзивные материалы) и людям, которые в разные времена управляли финансами страны.
  • Банки РФ стали оформлять ипотеку с отложенным первоначальным взносом (его можно внести в течение полугода) — «Известия» со ссылкой на «Этажи».
  • Члены АТЭС выпустили заявление о сотрудничестве экономик для преодоления разрыва в использовании цифровых технологий и для развития инвестиционных проектов с целью устранять сбои в цепочках поставок по всему миру.
  • Китайское правительство в условиях снижения из-за ковида количества персонала на предприятии Foxconn — крупнейшего изготовителя iPhone — привлекают к работе членов компартии из отдаленных регионов, государственных служащих и военных ветеранов (NYT).
  • На Ставрополье на проекты в сфере зеленой энергетики направят 60 млрд рублей, на промышленность — 47 млрд, на логистику — 15 млрд, на агрокомплекс —14 млрд.
  • Российские банки в попытке освоить альтернативные способы отправки клиентам кодов для подтверждения оплаты тестируют VK Messenger («Известия»).
  • Google запустил для премиум-клиентов Workspace business функцию автоматического создания резюме разговоров в рабочих чатах Spaces.
  • Юзернейм News купили на аукционе по продаже уникальных имен в Telegram за рекордные 994 тыс. TON = $1,76 млн по текущему курсу.
  • Основательница стартапа Theranos Холмс приговорена к 11 годам тюрьмы.
  • Илон Маск предложил открытым голосованием решить, восстанавливать ли аккаунт Дональда Трампа в Twitter. Пока пользователи склоняются к положительному ответу.

Фото на обложке: Unsplash

 

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