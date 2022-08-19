Несколько крупных российских банков начали изменять ипотечные программы для клиентов, которые не готовы вносить первоначальный взнос по кредиту сразу. Кредитные организации нацелены на тех, кто может купить новое жилье только после продажи имеющегося.

Российские банки начнут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке