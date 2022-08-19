Российские банки начнут давать отсрочку на первый взнос по ипотеке

Несколько крупных российских банков начали изменять ипотечные программы для клиентов, которые не готовы вносить первоначальный взнос по кредиту сразу. Кредитные организации нацелены на тех, кто может купить новое жилье только после продажи имеющегося.
Российские банки опросил РБК.
- Ипотеку на новостройки в рассрочку до 24 месяцев летом 2022 года запустили «Альфа-Банк» с девелопером «Инград».
- Московский кредитный банк (МКБ) дает ипотеку на новостройки с отсрочкой по взносу на три месяца. По данным МКБ, потенциальные заемщики стали чаще использовать в качестве стартового взноса деньги от продажи старого жилья: раньше их бло порядка 15%, сейчас — 40–60%.
- Возможность запуска программы, по которой первоначальный взнос можно оформить в рассрочку, прорабатывает банк «Дом.РФ».
- По данным застройщика «Страна Девелопмент», такую схему уже внедрил «Промсвязьбанк» (ПСБ), продукт пользуется спросом. В самом ПСБ на запрос не ответили.
В ВТБ внедрять такую опцию для заемщиков сейчас не планируют, остальные банки из топ-20 либо не раскрыли планы, либо не ответили на запрос издания.
Фото на обложке: Unsplash
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