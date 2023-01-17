1С перевела с Кипра в Россию свои игровые активы

1С перевела в российскую юрисдикцию свои структуры дистрибуции игр. Компания таким образом упрощает управление активами, которое осложнилось из-за санкций.
1С выкупила у кипрской DM Investments Multi Ventures Inc. Ltd 100% долей в ООО «Компания Софт Клаб» и ООО «1С-Софтклаб», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Спарк». Реструктуризация случилась в конце ноября 2022 года.
Обе компании занимаются дистрибуцией и издательством видеоигр, их совокупная выручка по итогам 2021 года достигла 11,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 89,2 млн рублей. Ранее они тоже принадлежали 1С через кипрский офшор, однако теперь были переведены в прямое владение.
В самой 1С изданию сообщили, что реструктуризация нужна, чтобы упростить управление группой компаний. Основные бтизнес-процессы и бенефициарное владение собственностью сохраняются.
Представитель компании сообщил, что 1С ведет разработку «в соответствии с планами»: кроме расширения существующей линейки «Ил-2 Штурмовик» и поддержки онлайн-шутера «Калибр» (их разработку ведет 1С Game Studios) компания собирается разрабатывать новые игры и уже нанимает сотрудников под эти проекты.
Фото на обложке: Unsplash
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