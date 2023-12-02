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Автоматизированные системы паспортного контроля, рост спроса на аренду отелей: главное для бизнеса 2 декабря

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Россия увеличивает квоту на иностранных работников, планирует разместить в двух аэропортах страны автоматизированные системы контроля, в стране растет спрос на аренду помещений под отели, соцсеть X хочет привлечь малый бизнес, а Open AI откладывает открытие магазина GPT. RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами в России и мире.

Автоматизированные системы паспортного контроля, рост спроса на аренду отелей: главное для бизнеса 2 декабря
  • Впервые с марта 2022 года Россия вернулась в число главных поставщиков зерновых в страны ЕС (Евростат).
  • «Лукойл» получил разрешение на приобретение принадлежащих UROC Limited 2,6 млрд акций «ЭЛ5-Энерго».
  • Минтранс: в 2024 году во Внуково и Кольцово появятся автоматизированные системы паспортного контроля.
  • Расширение санкционных списков привело к росту объема замороженных российских активов в Швейцарии на 200 млн франков ($229 млн) — до 7,7 млрд франков ($8,81 млрд) за года (Reuters).
  • Власти РФ повысили квоту на привлечение иностранных работников, прибывающих на основании визы, на 32 тыс. — до 155 929 человек в 2024 году.
  • За год спрос на аренду помещений под отели увеличился более чем на 40%, на разработку бизнес-планов для проектов — на 35%.
  • Минфин в 2023 году направит на погашение госдолга 200 млрд рублей больше изначально заложенной суммы — рекордные 1,73 трлн рублей.
  • В ноябре россияне положили в банки 318,2 млрд наличных рублей, что вдвое больше октябрьского показателя (150,7 млрд) и в 10 раз больше сентябрьского (27,9 млрд).
  • Курс биткойна 1 декабря обновил 19-месячный максимум и достиг отметки $38,8 тыс. 
  • Стоимость нефти Brent впервые с 22 ноября опустилась ниже $79 за баррель к концу пятничных торгов на лондонской бирже ICE.
  • Соцсеть X планирует привлечь малый и средний бизнес для увеличения доходов от рекламы (Financial Times).
  • Открытие магазина GPT от OpenAI перенесено на 2024 год из-за хаоса в руководстве.
Фото на обложке: Unsplash

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