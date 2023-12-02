Россия увеличивает квоту на иностранных работников, планирует разместить в двух аэропортах страны автоматизированные системы контроля, в стране растет спрос на аренду помещений под отели, соцсеть X хочет привлечь малый бизнес, а Open AI откладывает открытие магазина GPT. RB продолжает следить за интересными для предпринимателей инфоповодами в России и мире.

Автоматизированные системы паспортного контроля, рост спроса на аренду отелей: главное для бизнеса 2 декабря