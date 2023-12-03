Прекращение инвестиций в Virgin Galactic и сотрудничества «Яндекса» с Maer: главное 3 декабря

Ахмед Садулаев
Ричард Брэнсон заявил о прекращении инвестиций в Virgin Galactic, «Яндекс» сменит оператора рекламы на крышах такси, а основатель InDrive стал гражданином Казахстана. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Прекращение инвестиций в Virgin Galactic и сотрудничества «Яндекса» с Maer: главное 3 декабряАхмед Садулаев
Мир
- Стоимость крабового мяса на японском рынке падает из-за роста импорта краба из России (Nikkei).
- Всемирный банк планирует выделять более $40 млрд в год (45% от всех поступлений) на борьбу с изменением климата.
- Страны AUKUS (Австралия, Великобритания, США) начнут использовать искусственный интеллект для обработки больших данных, говорится в заявлении Минобороны трех государств.
- Приоритетом России в БРИКС в 2024 году станут расчеты в национальных валютах, заявили в МИД РФ. В следующем году Россия будет председателем объединения.
- Во Франции впервые выдали разрешение на разработку месторождения природного водорода.
- Число должников по кредитам в Китае достигло 8,54 млн человек или 1% трудоспособного населения. Это почти на 50% больше, чем в начале 2020-го.
Россия
- Правительство РФ направит более 300 млн рублей на развитие газозаправочной инфраструктуры в регионах.
- «Яндекс» предупредил об уязвимости, связанной с функцией создания карточки контакта в новом iOS 17. Представители компании считают, что злоумышленники могут выдавать себя за банкиров и полицейских, пользуясь возможностью устанавливать любые имя и фото.
Бизнес
- Ричард Брэнсон заявил, что больше не будет инвестировать в Virgin Galactic. По мнению миллиардера, уже вложенных средств хватит, чтобы справиться с поставленной задачей.
- «Яндекс» отказался от сотрудничества с Maer по рекламе на медиаэкранах на крышах такси.
- Основатель InDrive Арсен Томский стал гражданином Казахстана. Бизнесмен уверен, что это поможет реализации глобальных планов его компании.
- Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (принадлежит АФК «Система») оценивает свой бизнес более чем в 100 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Рустем Муратов, рассуждая об IPO.
- В «Like Центре» сменился гендиректор: пост CEO занял бывший директор по сервису Никита Ельцов. Василий Алексеев, занимавший должность ранее, остался в компании в роли советника.
Фото: Unsplash
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