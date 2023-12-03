Ричард Брэнсон заявил о прекращении инвестиций в Virgin Galactic, «Яндекс» сменит оператора рекламы на крышах такси, а основатель InDrive стал гражданином Казахстана. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Прекращение инвестиций в Virgin Galactic и сотрудничества «Яндекса» с Maer: главное 3 декабря