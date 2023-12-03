Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон отказался от дальнейших инвестиций в компанию

Миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что больше не планирует инвестировать в основанную им компанию Virgin Galactic, которая занимается суборбитальными туристическими полетами. По словам предпринимателя, пандемия COVID-19 повлияла на финансовую стабильность его империи.
«После COVID-19 мы не купаемся в деньгах, а у Virgin Galactic есть $1 млрд или около того. Я думаю, у нее должно быть достаточно средств, чтобы самостоятельно справиться с поставленной задачей», — сказал Брэнсон в интервью Financial Times.
В прошлом месяце Virgin Galactic анонсировала сокращение штата примерно на 18% (185 сотрудников) в целях сокращения расходов. Компания также сообщила, что сократит частоту полетов своего нынешнего корабля VSS Unity, а с середины 2024 года приостановит запуски на 18 месяцев, сосредоточив ресурсы на разработке суборбитального аппарата следующего поколения.
По словам представителей Virgin Galactic, у нее достаточно финансирования до 2026 года, когда ожидается ввод в эксплуатацию космического корабля Delta.
Ричард Брэнсон основал Virgin Galactic в 2004 году, чтобы заниматься туристическими полетами в космос, а также запускать небольшие спутники. Первый коммерческий суборбитальный полет компания совершила в июне 2023 года.
Крупнейшим акционером компании остается Virgin Group, хотя в 2020-2021 годах группа продала акции на сумму свыше $1 млрд, уменьшив свою долю до 7,7%.
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