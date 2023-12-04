Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у площадки в 2021 году, Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов до 12%, «Спортмастер» запустил новый формат небольших магазинов и другие события 4 декабря.

Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов, стоимость биткоина превысила $40 тыс.: главное 4 декабря