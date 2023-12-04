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Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов, стоимость биткоина превысила $40 тыс.: главное 4 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у площадки в 2021 году, Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов до 12%, «Спортмастер» запустил новый формат небольших магазинов и другие события 4 декабря.

Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов, стоимость биткоина превысила $40 тыс.: главное 4 декабря

Финансы

  • Стоимость биткоина впервые с конца апреля 2022 года превысила $40 тыс.  Рост в частности обусловлен новостями о возможном одобрении первого спотового ETF на эту валюту.
  • Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов до 12%. С декабря комиссия составит 1% от среднемесячного остатка на счете, а уже через месяц — с 2024 года — 12% годовых, пишет «Ъ».

Бизнес

  • Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у площадки в 2021 году. Мошенники для кражи денег пользовались уязвимостью системы оплаты маркетплейса.
  • Сеть «Спортмастер» запустила новый формат небольших магазинов для 250 малых городов РФ с населением до 50 тыс. человек, узнал «Коммерсантъ».

Сервисы и технологии

  • В Московском физико-техническом институте разработали «виртуального логопеда». Приложение поможет устранить дефекты речи как детям, так и взрослым. 
  •  МТС будет развивать новый видеосервис Nuum. Компания предложит пользователям стримингового сервиса WASD, который готовился к перезапуску, перейти на новую платформу, объединяющую стриминг, горизонтальные и вертикальные видео, сообщил «Ъ».

Фото на обложке: Unsplash

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