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«Яндекс» начал собирать статистику использования генеративных нейросетей в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» начал вести статистику использования генеративных нейросетей — платформа получила название «Нейростат», говорится в сообщении компании.

«Яндекс» начал собирать статистику использования генеративных нейросетей в России

Сервис позволят отслеживать тренды развития технологии и скорость ее проникновения в жизнь людей. Данные «Нейростата» будут обновляться раз в три месяца.

По данным поиска «Яндекса», с начала 2022 года интерес к нейросетям вырос более чем в 15 раз. Сейчас слово «нейросеть» встречается в запросах примерно так же часто, как «фитнес», «психолог» или «пиво».

По данным «Нейростата», все больше активных интернет-пользователей в стране начинают применять нейросети для создания текстов и изображений, а знают о таких инструментах две трети опрошенных.

Так, выяснилось, что знание о генеративных языковых моделях за август–ноябрь 2023 года практически не изменилось. В конце лета о них слышали 57% участников опроса, который провел «Нейростат», а осенью — 58%. При этом число интернет-пользователей, которые пробовали создавать тексты с помощью нейросетей, увеличилось с 24% до 31%. В мае, по данным «Нейростата», цифра составляла 23%. 

О нейросетях для создания изображений знают еще больше людей. В августе 73% опрошенных заявляли, что слышали про такие инструменты, а в ноябре — 75%. Количество пользователей, которые применяют такие нейросети, также выросло: с 26% до 31%.

Данные исследования основаны на результатах опроса более 1 тыс. активных интернет-пользователей в России в возрасте 18–45 лет за август–ноябрь 2023 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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