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Рекордный приток денег россиян на вклады, стоимость автозапчастей выросла до 17%: главное 5 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Банки сообщили о рекордном притоке денег россиян на вклады, примерно 40% релокантов вернулись в РФ, стоимость автозапчастей выросла до 17% и другие новости 5 декабря

Рекордный приток денег россиян на вклады, стоимость автозапчастей выросла до 17%: главное 5 декабря

Финансы

  • Медиамагнат Марк Цукерберг впервые за два года продал акции Meta*. За 682 тыс. ценных бумаг предприниматель получил почти $185 млн. 
  • В ноябре 2023 года крупные российские банки зафиксировали рекордный рост средств граждан на срочных вкладах. Активность вкладчиков усиливается на фоне нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, пишет РБК.

Россия

  • Примерно 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию, сообщили IZ. По оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года из России уехало 419 тыс. человек.

Бизнес

  • «Объединенные пивоварни Хейнекен» в результате ребрендинга переименованы в «Объединенные пивоварни — холдинг», а также сменится логотип компании — красную звезду заменят на изображение танков для пивоварения.

Транспорт

  • Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7 до 17%.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

Фото на обложке: Unsplash

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