Банки сообщили о рекордном притоке денег россиян на вклады, примерно 40% релокантов вернулись в РФ, стоимость автозапчастей выросла до 17% и другие новости 5 декабря

Рекордный приток денег россиян на вклады, стоимость автозапчастей выросла до 17%: главное 5 декабря