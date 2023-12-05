Рекордный приток денег россиян на вклады, стоимость автозапчастей выросла до 17%: главное 5 декабря

Карина Пардаева
Банки сообщили о рекордном притоке денег россиян на вклады, примерно 40% релокантов вернулись в РФ, стоимость автозапчастей выросла до 17% и другие новости 5 декабря
Рекордный приток денег россиян на вклады, стоимость автозапчастей выросла до 17%: главное 5 декабряКарина Пардаева
Финансы
- Медиамагнат Марк Цукерберг впервые за два года продал акции Meta*. За 682 тыс. ценных бумаг предприниматель получил почти $185 млн.
- В ноябре 2023 года крупные российские банки зафиксировали рекордный рост средств граждан на срочных вкладах. Активность вкладчиков усиливается на фоне нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, пишет РБК.
Россия
- Примерно 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию, сообщили IZ. По оценке Росстата, в первом полугодии 2022 года из России уехало 419 тыс. человек.
Бизнес
- «Объединенные пивоварни Хейнекен» в результате ребрендинга переименованы в «Объединенные пивоварни — холдинг», а также сменится логотип компании — красную звезду заменят на изображение танков для пивоварения.
Транспорт
- Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7 до 17%.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов
Фото на обложке: Unsplash
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