ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и «СберСтрахование жизни» из-за навязывания услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении Сбербанка и «СберСтрахование жизни», говорится в сообщении ведомства.
Служба нашла в действиях компаний признаки заключения антиконкурентного соглашения.
Ранее ФАС получила обращения от граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс», куда входят полис страхования жизни и здоровья от «СберСтрахование жизни» и другие услуги.
Его покупка позволяла получить скидку в размере 1% на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком.
«По мнению службы, предложение Сбербанка и "СберСтрахование жизни" получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан», — заключила ФАС.
Если антимонопольное ведомство установит вину компаний, то им грозят оборотные штрафы от суммы выручки.
Ранее ФАС предупредила о том, что может принять меры антимонопольного реагирования в отношении другого крупного игрока на российском рынке — «Яндекс.Такси».
Фото на обложке: Antonina Trushina /
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