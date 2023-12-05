Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян вывести средства до 15 декабря

Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia прекратит оказывать услуги россиянам из-за санкций Евросоюза, пишет издание Frank Media и приводит уведомление, которое площадка разослала клиентам.
Ограничение касаются не только обладателей российских паспортов, но и лиц, проживающих на территории РФ. Услуги не будут оказываться и юридическим лицам, зарегистрированным в России.
«Нашим пользователям, которые подпадают под ограничения, следует принять все необходимые меры для закрытия своего аккаунта и вывода средств», — сказано в сообщении компании.
Клиенты смогут вывести деньги до 15 декабря. В сообщении биржи указывается, что это ввод ограничений был непростым, однако необходимым шагом.
В конце сентября крупнейшая криптобиржа Binance заявила, что уходит из РФ, а российский бизнес продает компании CommEX. С 15 ноября площадка прекратила поддержку фиатных депозитов в рублях.
Фото на обложке: Unsplash
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