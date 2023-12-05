Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян вывести средства до 15 декабря

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia прекратит оказывать услуги россиянам из-за санкций Евросоюза, пишет издание Frank Media и приводит уведомление, которое площадка разослала клиентам.

Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян вывести средства до 15 декабря

Ограничение касаются не только обладателей российских паспортов, но и лиц, проживающих на территории РФ. Услуги не будут оказываться и юридическим лицам, зарегистрированным в России.

«Нашим пользователям, которые подпадают под ограничения, следует принять все необходимые меры для закрытия своего аккаунта и вывода средств», — сказано в сообщении компании.

Клиенты смогут вывести деньги до 15 декабря. В сообщении биржи указывается, что это ввод ограничений был непростым, однако необходимым шагом.

В конце сентября крупнейшая криптобиржа Binance заявила, что уходит из РФ, а российский бизнес продает компании CommEX. С 15 ноября площадка прекратила поддержку фиатных депозитов в рублях.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как предприниматель из Казахстана создал ИТ-платформу для открытия компаний в юрисдикциях по всему миру
  2. 2 Беларусь, Казахстан, Узбекистан: как продвигаться на трех ключевых digital-рынках СНГ
  3. 3 Как работать с блогерами в Казахстане?
  4. 4 Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии в Казахстане
  5. 5 Как организовать прием платежей в Казахстане — личный опыт

ВОЗМОЖНОСТИ

05 декабря 2023

Бизнес-инкубатор МГУ

06 декабря 2023

Акселератор для медицинских стартапов

07 декабря 2023

Solar Hack 2023

Все ВОЗМОЖНОСТИ