Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в рубля 15 ноября

Криптобиржа Binance объявила о прекращении поддержки фиатных депозитов в российской национальной валюте с 15 ноября с 03:00 мск. Вывести рубли можно будет до 03:00 31 января 2024 года.
В конце сентября площадка заявила, что уходит из РФ, а российский бизнес продает компании CommEX. Теперь Binance рекомендует пользователям, у которых на балансе есть рубли, без комиссии перевести их на платформу CommEX. Для этого требуется регистрация и подключение учетной записи Binance.
Также площадка позволяет конвертировать средства в рублях в криптовалюту.
Ранее Binance анонсировала запуск собственного криптокошелька Web3 Wallet. Он использует технологию MPC, что делает средства пользователей более защищенными от хакерских атак.
Фото на обложке: Unsplash
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