Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в рубля 15 ноября

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Криптобиржа Binance объявила о прекращении поддержки фиатных депозитов в российской национальной валюте с 15 ноября с 03:00 мск. Вывести рубли можно будет до 03:00 31 января 2024 года.

Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в рубля 15 ноября

В конце сентября площадка заявила, что уходит из РФ, а российский бизнес продает компании CommEX. Теперь Binance рекомендует пользователям, у которых на балансе есть рубли, без комиссии перевести их на платформу CommEX. Для этого требуется регистрация и подключение учетной записи Binance.

Также площадка позволяет конвертировать средства в рублях в криптовалюту.

Ранее Binance анонсировала запуск собственного криптокошелька Web3 Wallet. Он использует технологию MPC, что делает средства пользователей более защищенными от хакерских атак.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу
  2. 2 Британский Минфин отказал бывшей «дочке» Сбербанка в обмене активами с головной структурой
  3. 3 Производитель кофе Tchibo сменит название, ИИ-лаборатория в Якутии: главное 10 ноября
  4. 4 Nasdaq исключила из листинга депозитарные акции Ozon
  5. 5 Запуск обмена заблокированных активов, увеличение субсидий на экспорт товаров МСП: главное 9 ноября
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

12 ноября 2023

Студенческий агротех-акселератор

12 ноября 2023

Экологические премии Правительства Москвы

14 ноября 2023

FranchCamp

14 ноября 2023

Отбор прорывных ИТ-решений для бизнеса

Все ВОЗМОЖНОСТИ