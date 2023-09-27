Binance продаст российский бизнес компании CommEX

Binance объявила об уходе из России, криптовалютная биржа продаст российский бизнес компании CommEX. Об этом говорится на сайте площадки.
Binance заключила соглашение о продаже, сумма сделки не уточняется. Обратный выкуп условиями сделки не предусмотрен. Планируется, что переход существующих пользователей будет осуществляться в течение года.
Как отмечается в сообщении компании, все активы в безопасности и надежно защищены.
«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — отметил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман.
Площадка сообщит пользователям о переносе их активов на CommEX в ближайшее время. В России биржевые сервисы прекратят работу в течение нескольких месяцев.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что Binance полностью прекращает деятельность на территории России. Указывается, что в отличие от других сделок, которые зарубежные компании проводили в РФ, биржа не сохраняет права на получение части прибыли после сделки.
В конце августа площадка ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Спустя несколько дней СМИ писали, что компания задумалась об уходе из России. В начале сентября Binance покинули два российских топ-менеджера.
Фото на обложке: tocak /
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