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Binance продаст российский бизнес компании CommEX

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Binance объявила об уходе из России, криптовалютная биржа продаст российский бизнес компании CommEX. Об этом говорится на сайте площадки.

Binance продаст российский бизнес компании CommEX

Binance заключила соглашение о продаже, сумма сделки не уточняется. Обратный выкуп условиями сделки не предусмотрен. Планируется, что переход существующих пользователей будет осуществляться в течение года.

Как отмечается в сообщении компании, все активы в безопасности и надежно защищены.

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — отметил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман.

Площадка сообщит пользователям о переносе их активов на CommEX в ближайшее время. В России биржевые сервисы прекратят работу в течение нескольких месяцев.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что Binance полностью прекращает деятельность на территории России. Указывается, что в отличие от других сделок, которые зарубежные компании проводили в РФ, биржа не сохраняет права на получение части прибыли после сделки.

В конце августа площадка ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Спустя несколько дней СМИ писали, что компания задумалась об уходе из России. В начале сентября Binance покинули два российских топ-менеджера.

Фото на обложке: tocak / Shutterstock

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