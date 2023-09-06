Криптобиржу Binance покинули два российских топ-менеджера. Глеб Костарев был вице-президентом по Восточной Европе, СНГ, Турции, Австралии и Новой Зеландии, а Владимир Смеркис курировал непосредственно Россию. Ранее Binance объявила о поиске вариантов для ухода с российского рынка.

Глеб Костарев и Владимир Смеркис объявили об уходе из криптобиржи Binance. Об этом они написали на своих страницах в социальных сетях.

Костарев в должности вице-президента курировал Восточную Европу, СНГ, Турцию, Австралию и Новую Зеландию. Смеркис был директором Binance в России. Костарев работал в Binance с 2018 года, Смеркис – с 2022 года. Оба не назвали причины своего решения.

Ранее Binance заявила о планах покинуть российский рынок. В компании рассказали The Wall Street Journal, что «на рассмотрении находятся все варианты», в том числе уход из России.

В конце августа Binance ввела ограничения для россиян, прошедших верификацию KYC, на торги любой валютой, кроме рубля через сервис Binance P2P.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock