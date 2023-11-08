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Binance запускает собственный криптокошелек Web3 Wallet

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Binance запускает собственный криптокошелек Binance Web3 Wallet. Об этом основатель криптобиржи Чанпэн Чжао объявил на конференции в Стамбуле.

Binance запускает собственный криптокошелек Web3 Wallet

Кошельки Web3 часто становятся целью злоумышленников. Как только один хакер получает приватный ключ,  средства могут быть похищены безвозвратно.

Новый кошелек Binance Web3 Wallet работает с помощью технологии многосторонних вычислений (MPC). Технология разделяет приватные ключи на три части, которые хранятся на разных серверах. Две из них привязаны к учетной записи пользователя, а третья — находится под контролем биржи.

«Криптокошельки — больше, чем просто сервисы для хранения цифровых активов — они являются неотъемлемой частью Web3-инфраструктуры и предоставляя людям возможность самостоятельно управлять финансами», — пояснил Чанпэн Чжао.

При использовании MPC, однако, можно столкнуться с другими сложностями. Если пользователь забудет код восстановления или потеряет девайс, удалит приложение или по другим причинам не сможет войти в учетную запись, он утратит доступ к своему кошельку. Об этом предупредил глава региональных рынков Binance Ричард Тенг.

Создание такой кошелек можно в мобильном приложении криптобиржи.

В конце сентября Binance объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса компании CommEX.

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Фото на обложке: tocak / Shutterstock

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