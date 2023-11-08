Binance запускает собственный криптокошелек Web3 Wallet

Binance запускает собственный криптокошелек Binance Web3 Wallet. Об этом основатель криптобиржи Чанпэн Чжао объявил на конференции в Стамбуле.
Кошельки Web3 часто становятся целью злоумышленников. Как только один хакер получает приватный ключ, средства могут быть похищены безвозвратно.
Новый кошелек Binance Web3 Wallet работает с помощью технологии многосторонних вычислений (MPC). Технология разделяет приватные ключи на три части, которые хранятся на разных серверах. Две из них привязаны к учетной записи пользователя, а третья — находится под контролем биржи.
«Криптокошельки — больше, чем просто сервисы для хранения цифровых активов — они являются неотъемлемой частью Web3-инфраструктуры и предоставляя людям возможность самостоятельно управлять финансами», — пояснил Чанпэн Чжао.
При использовании MPC, однако, можно столкнуться с другими сложностями. Если пользователь забудет код восстановления или потеряет девайс, удалит приложение или по другим причинам не сможет войти в учетную запись, он утратит доступ к своему кошельку. Об этом предупредил глава региональных рынков Binance Ричард Тенг.
Создание такой кошелек можно в мобильном приложении криптобиржи.
В конце сентября Binance объявила об уходе с российского рынка и продаже бизнеса компании CommEX.
Фото на обложке: tocak /
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