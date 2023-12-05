После ухода Heineken из России холдинг сменил название и логотип

«Объединенные пивоварни Хейнекен» в результате ребрендинга переименованы в «Объединенные пивоварни — холдинг», а также сменится логотип компании — красную звезду заменят на изображение танков для пивоварения. Изменения были одним из условий сделки с Heineken, узнали «Ведомости».
Президент компании Алексей Сегал сообщил, что на это потратят до 10 млн рублей. Допсредства могут потребоваться на обновление сайта, PR-кампании по продвижению нового бренда и внутренние коммуникации.
Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года. Весной 2022 года нидерландский производитель объявил об уходе из России, в конце лета 2023 года продал свой бизнес в РФ за €1. По условиям сделки, новый владелец обязуется погасить внутригрупповую задолженность порядка €100 млн. В Heineken тогда указали, что «сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере €300 млн».
Фото на обложке: Unsplash
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