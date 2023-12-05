«Объединенные пивоварни Хейнекен» в результате ребрендинга переименованы в «Объединенные пивоварни — холдинг», а также сменится логотип компании — красную звезду заменят на изображение танков для пивоварения. Изменения были одним из условий сделки с Heineken, узнали «Ведомости».

После ухода Heineken из России холдинг сменил название и логотип