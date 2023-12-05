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Бывшее СП «Яндекса» и «Ланита» начало массовое производство серверов на заводе в Рязани

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания «Центр открытых разработок», которая выпускает серверы под брендом OpenYard, начала массовое производство IT-оборудования на своем заводе в Рязани. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшее СП «Яндекса» и «Ланита» начало массовое производство серверов на заводе в Рязани

Завод располагается на территории технопарка «Рязанский». Общая площадь комплекса составляет более 8 тыс. кв. м, мощности производства — более 60 тыс. единиц серверной продукции в год.

Сейчас площадка функционирует в режиме полной загрузки.

В ноябре 2023 года компания OpenYard приобрела статус независимого производителя. В продуктовом портфеле OpenYard — серверы, системы хранения данных, шлюзы и компоненты «умных» устройств. 

Сейчас компанией OpenYard владеет группа частных инвесторов. В конце октября 2023 года «Яндекс» и группа компаний «Ланит» объявили о выходе из совместного предприятия по производству серверов OpenYard и о продаже своих долей «группе частных инвесторов». 

Фото на обложке: Unsplash

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