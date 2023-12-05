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Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов рассказал, что находится в Лондоне

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Объявленный в России с международный розыск основатель сети ресторанов «Тануки» и холдинга Bulldozer Group Александр Орлов рассказал, что находится в Лондоне, а новости об уголовном преследовании стали для него сюрпризом. Об этом предприниматель рассказал Forbes.kz.

Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов рассказал, что находится в Лондоне

Первые сообщения об объявлении Орлова в розыск появились 16 ноября. Уголовное дело заведено после заявления главы ООО «Промтехноком», владеющего площадями в «Москва-Сити».

Основой дела по ч. 2 ст. 165 УК (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) могла стать задолженность по арендной плате за площади фитнес-центра «Меркурий Фитнес», который принадлежит Орлову. Потерпевшая сторона подала иск к Орлову на 110 млн рублей.

В беседе с Forbes.kz. Орлов заявил, что был ранее инвестором этого проекта, но вышел из него и не оказывал влияния на операционную деятельность. В связи с этим предприниматель не считает претензии обоснованными.

 «Тем не менее, могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения», — добавил Орлов.

Ресторатор рассчитывает урегулировать ситуацию в ближайшее время, его защита активно работает над этим вопросом.

Орлов также подтвердил, что у него больше нет проектов в России, сам предприниматель занимается развитием бизнеса за границей.

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«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — отметил он.

20 ноября по решению Тверского суда Москвы Орлов был объявлен в международный розыск. После ввода российских войск на территорию Украины Великобритания приостановила экстрадицию правонарушителей в Россию.  

Александр Орлов ранее продал все российские активы: 33,3% в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Позже предприниматель уехал из России.

Фото на обложке: Bucchi Francesco / Shutterstock

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