Объявленный в розыск основатель «Тануки» Орлов рассказал, что находится в Лондоне

Объявленный в России с международный розыск основатель сети ресторанов «Тануки» и холдинга Bulldozer Group Александр Орлов рассказал, что находится в Лондоне, а новости об уголовном преследовании стали для него сюрпризом. Об этом предприниматель рассказал Forbes.kz.
Первые сообщения об объявлении Орлова в розыск появились 16 ноября. Уголовное дело заведено после заявления главы ООО «Промтехноком», владеющего площадями в «Москва-Сити».
Основой дела по ч. 2 ст. 165 УК (причинение особо крупного имущественного ущерба в составе организованной группы) могла стать задолженность по арендной плате за площади фитнес-центра «Меркурий Фитнес», который принадлежит Орлову. Потерпевшая сторона подала иск к Орлову на 110 млн рублей.
В беседе с Forbes.kz. Орлов заявил, что был ранее инвестором этого проекта, но вышел из него и не оказывал влияния на операционную деятельность. В связи с этим предприниматель не считает претензии обоснованными.
«Тем не менее, могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения», — добавил Орлов.
Ресторатор рассчитывает урегулировать ситуацию в ближайшее время, его защита активно работает над этим вопросом.
Орлов также подтвердил, что у него больше нет проектов в России, сам предприниматель занимается развитием бизнеса за границей.
«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — отметил он.
20 ноября по решению Тверского суда Москвы Орлов был объявлен в международный розыск. После ввода российских войск на территорию Украины Великобритания приостановила экстрадицию правонарушителей в Россию.
Александр Орлов ранее продал все российские активы: 33,3% в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Позже предприниматель уехал из России.
Фото на обложке: Bucchi Francesco /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 2 Визы для релокации в США и Великобританию. Как получить?
- 3 Рынок недвижимости в Великобритании: о чем стоит знать перед покупкой
- 4 Перевозим бизнес в Великобританию: 4 основных типа виз и их особенности
- 5 Рынок self-employed в России и на Западе: в чем отличия?
ВОЗМОЖНОСТИ
05 декабря 2023
06 декабря 2023
07 декабря 2023