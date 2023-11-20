Основателя «Тануки» Александра Орлова объявили в международный розыск

Основателя сети ресторанов «Тануки» Александр Орлова объявили теперь уже в международный розыск. В России бизнесмена ищут с 16 ноября. Розыск связан с уголовным делом о причинении имущественного ущерба. Сам Орлов уехал из страны в 2022 году.
Основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
В федеральный розыск Орлова объявили 16 ноября.
Преследование Орлова связано с уголовным делом о причинении имущественного ущерба. Ранее сообщалось, что Орлова ищут в связи с долгами по аренде помещения фитнес-центра.
Летом 2022 года Александр Орлов продал все российские активы: 33,3% в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Позже предприниматель уехал из России.
Фото на обложке: Stock Studio 4477 /
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