Основателя «Тануки» Александра Орлова объявили в международный розыск

Основателя сети ресторанов «Тануки» Александр Орлова объявили теперь уже в международный розыск. В России бизнесмена ищут с 16 ноября. Розыск связан с уголовным делом о причинении имущественного ущерба. Сам Орлов уехал из страны в 2022 году.

Основатель сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

В федеральный розыск Орлова объявили 16 ноября.

Преследование Орлова связано с уголовным делом о причинении имущественного ущерба. Ранее сообщалось, что Орлова ищут в связи с долгами по аренде помещения фитнес-центра.

Летом 2022 года Александр Орлов продал все российские активы: 33,3% в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Позже предприниматель уехал из России.

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