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Основателя «Тануки» Александра Орлова объявили в розыск

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

СМИ сообщают, что ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в уголовный розыск. Летом предприниматель продал все российские активы и уехал из страны. Речь шла о 33,3% в «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

Основателя «Тануки» Александра Орлова объявили в розыск

По данным Telegram-канала SHOT, бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы. Объявление в розыск связано с подозрением в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, ч. 2, п. А, Б  — «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой». 

Помимо «Тануки» Орлов также избавился от российского бизнеса холдинга Bulldozer Group, продал активы инвесторам из Ближнего Востока. Сейчас предприниматель развивает проекты в США, ОАЭ, Гонконге, Франции, Испании и Великобритании, а также в Узбекистане и Казахстане. 

В начале месяца Орлов рассказал Forbes.kz о сетевых и премиальных проектах. В частности, по его словам, в Казахстане помимо трех существующих ресторанов «Тануки» планируется запустить еще четыре. А в Узбекистане уже функционируют заведения «Такахули» и «Хорошая девочка». 

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