Преследование основателя «Тануки» связано с арендой помещений для фитнес-центра — «Ъ»

Основателя сети «Тануки» и холдинга Bulldozer Group Александра Орлова объявили в розыск в связи с долгами по аренде помещения фитнес-центра, выяснил «Коммерсантъ». Преследование предпринимателя не связано с ресторанными бизнесом.

Накануне, 16 ноября, стало известно об объявлении Орлова в уголовный розыск. СМИ писали, что его подозревают в «причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой». По такому делу бизнесмену может грозить до пяти лет колонии.

Как рассказали изданию источники в силовых структурах, уголовное дело на Орлова заведено по заявлению главы ООО «Промтехноком», владеющего площадями в «Москва-Сити». Вероятно, речь идет о неуплате арендатором в лице ООО «Меркурий Фитнес» аренды помещений.

Кроме того, арендатор «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения», говорит источник. Уточняется, что был построен бассейн для фитнес-клуба, соучредителем которого выступал Орлов. Ущерб оценивается примерно в 110 млн рублей.

Александр Орлов в партнерстве с Андреем Исаевым основал ресторанную сеть «Тануки» в начале 2000-ых.

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