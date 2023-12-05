Автозапчасти с начала 2023 года подорожали до 17%

Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7 до 17%. Это отражается на стоимости техобслуживания автомобилей, пишут «Ведомости».

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев считает, что в среднем рост стоимости за год оказался не таким значительным: с учетом колебаний курсов валют, цены могли вырасти больше. Запчасти некоторых автомарок подорожали, у других — снизились. В целом в союзе считают, что ситуация стабилизировалась.

Стоимость техобслуживания (ТО) автомобилей вырастет примерно на 10–15%. По словам одного из собеседников на рынке, подорожает обслуживание у официальных дилеров, которые используют оригинальные расходники, а значит, стоимость их услуг больше зависит от колебаний курсов валют.

Средняя стоимость нормо-часа работ по ТО легковых автомобилей практически не изменилась за этот год и составила от 700 до 2 тыс. рублей, отмечает председатель Региональной ассоциации станций техобслуживания Ольга Селезнева. Она считает, что основная проблема не в запчастях, а в дефиците квалифицированных автомехаников и слесарей.

Российские дилеры не могли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. Например, у Kia был в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan. Главная причина того, что машины «залежались», — они стоят гораздо дороже, чем в начале прошлого года, считают аналитики.

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