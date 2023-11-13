Российские дилеры не могут распродать автомобили ушедших брендов

Российские дилеры не смогли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. Например, у Kia до сих пор есть в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan, пишут «Известия».

Главная причина того, что машины «залежались», — они стоят гораздо дороже, чем в начале прошлого года, считают аналитики. Кроме того, из-за простоя машинам может потребоваться полноценное техобслуживание, возможно — замена тормозных дисков и колодок, а это дополнительные расходы.

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia собираются полностью уйти из России до конца года. Салоны переориентируются на китайских поставщиков. Машины производителей из КНР пользуются меньшим спросом из-за высоких цен. ладельцы говорят, что смогут продолжить обслуживать корейские машины, однако цена поддержки вырастет по меньшей мере на 20%.

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