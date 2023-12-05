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Группа инвесторов обсуждает покупку «Яндекса» через ЗПИФ — Forbes

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Единая структура, через которую группа инвесторов может купить российский бизнес Yandex N.V., скорее всего, окажется закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ), пишет Forbes со ссылкой на источники.

Группа инвесторов обсуждает покупку «Яндекса» через ЗПИФ — Forbes

По данным издания, потенциальные инвесторы также могут использовать для покупки российского бизнеса «Яндекса» у нидерландской Yandex N.V. паевый фонд или другую инвесткомпанию, но, скорее всего, это будет ЗПИФ.

Ранее сообщалось ранее, группа инвесторов, в которую могут войти, в частности, бизнесмен, основатель Kismet Capital Иван Таврин и владелец «Интерроса» Владимир Потанин, обсуждала выкуп «Яндекса» через единую структуру, которая «будет представлять всех санкционных и несанкционных инвесторов».

Использование ЗПИФ в сделке с «Яндексом» источник Forbes в инвестиционном сообществе рассматривает как опцию с вероятностью 50/50. По его словам, на первом этапе не все покупатели будут публично известны.

В «Яндексе» отказались комментировать возможность использования ЗПИФ для покупки инвесторами российского бизнеса интернет-компании.

  • «Яндекс» с 2022 года проходит процесс корпоративной реструктуризации, цель которой — продажа всех основных бизнесов, включая российские предприятия.
  • В середине ноября стало известно о планах нидерландской Yandex N.V продать весь российский бизнес, не ограничиваясь контрольным пакетом. По данным источников Reuters, сумма сделки может составить «около $5 млрд» до $6,18 млрд при учете дисконта в 50% при продаже иностранных активов.

Фото на обложке: Pavel Kapysh / Shutterstock

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