Forbes узнал об обсуждении покупки «Яндекса» через единую структуру

Группа инвесторов, в которую могут войти, в частности, бизнесмен, основатель Kismet Capital Иван Таврин и владелец «Интерроса» Владимир Потанин, может выкупить «Яндекс» через единую структуру, рассказали Forbes источники, знакомые с ситуацией. По их словам, конечный сценарий реорганизации бизнеса почти готов.

По словам собеседника издания, покупателем может выступить «некая единая структура, которая будет представлять всех санкционных и несанкционных инвесторов». Он добавил, что это идея принадлежит непосредственно Таврину и Потанину.

Другой источник издания говорит, что подобный сценарий будет понятен чиновникам из подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

При этом утверждается, что главным бенефициаром будет Таврин. Источник из компании, сопровождающей сделки, объясняет, что фигура Таврина выгодна для правкомиссии, поскольку важно, чтобы сделка не вызывала критики. Таврин имеет имя на рынке и средства. Он может собрать деньги под сделку.

Бывший глава «Мегафона» Иван Таврин осенью прошлого года купил Avito более чем за 100 млрд рублей. Таким образом владельцем сервиса стала его Kismet Capital Group.

Изменилась и первоначальная схема разделения бизнеса. В мае планировалось, что инвесторы выкупят только экономическую долю в компании, а голосующий контроль должен сохранить менеджмент «Яндекса» в лице специально назначенного фонда.

Новая схема

Теперь потенциальные участники сделки рассматривают передачу контроля единой структуре, которая представляет интересы «тщательно спрятанной» группы инвесторов.

Между участниками консорциума инвесторов будет организован «сложный механизм взаимодействия, который будет транслироваться через общую структуру в «Яндекс», говорит собеседник издания. Голосующая доля у общей структуры будет де-факто контролирующей.

При этом некоторые менеджеры и советник по корпоративному развитию Алексей Кудрин, который около года назад перешел из Счетной палаты в «Яндекс», получат право голоса «по ограниченному кругу вопросов».

«К executive management это отношения не имеет. В качестве executive managers они будут вполне полноправными менеджерами», — уточнил собеседник.

В середине ноября стало известно о планах нидерландской Yandex N.V продать весь российский бизнес, не ограничиваясь контрольным пакетом. По данным источников Reuters, сумма сделки может составить «около $5 млрд» до $6,18 млрд при учете дисконта в 50% при продаже иностранных активов.

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