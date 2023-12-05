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Минфин предложил ограничения по льготной ипотеке

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Министерство финансов внесло в правительство проект постановления с новыми условиями для льготной ипотеки, узнал «Интерфакс». Так ведомство хочет снизить риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Минфин предложил ограничения по льготной ипотеке

Что предлагает Минфин

  • Повысить первоначальный взнос до 30%. В сентябре власти уже повышали его размер с 15% до 20%;
  • сократить минимальный размер кредита для Москвы, Петербурга, Ленобласти и МО с 12 млн рублей до 6 млн рублей;
  • на 0,5 процентного пункта понизить предельную величину субсидий, которые получают банки, кредитующие в рамках государственных программ;
  • ограничить возможность получения сразу нескольких ипотечных кредитов в рамках льготных программ;
  • ввести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика и требования к доходам граждан, которым доступны льготные ипотечные кредиты.

Программа льготной ипотеки будет актуальна до 1 июля 2024 года. Ставка по ней составляет не более 8%. Согласно данным Центробанка, в октябре кредитные организации замедлили рост ипотечного портфеля с 4,2% до 2,9%. При этом в ЦБ считают, что этот показатель все еще высок.

Регулятор также подсчитал число граждан, на которых «висят» три или более кредитов. По состоянию на июль их было 11,2 млн человек. При этом около 6% заемщиков берут кредиты, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке.

Фото на обложке: AlexSky120 / Shutterstock

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