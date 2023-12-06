Китайские онкопрепараты, Adidas и Reebok под вывеской ASP: главное 6 декабря

Карина Пардаева
Adidas и Reebok возвращаются под вывеской ASP, «Петровакс» договорилась о поставке китайского онкопрепарата, растет число пользователей VPN-сервисов и другие события 6 декабря.
Китайские онкопрепараты, Adidas и Reebok под вывеской ASP: главное 6 декабряКарина Пардаева
Мир
- Финляндия готовится открыть пограничные пункты с Россией в полночь 14 декабря. Демонтаж займет всего несколько часов.
Бизнес
- Магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok возвращаются на российский рынок под вывеской ASP. Первая точка откроется до 10 декабря в аутлете «Белая дача» в Москве.
- Российская биофармкомпания «Петровакс» договорилась с китайской Jiangsu Hengrui на поставку медикаментов, среди которых — онкопрепарат камрелизумаб.
- Дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году. Нехватку персонала сильнее всего ощущает крупный бизнес, критичнее всего ситуация в гостинично-ресторанном секторе, пишет Forbes.
Технологии и сервисы
- «Яндекс Музыка» запустила внутри сервиса донаты. Пользователи смогут поддержать творчество любимых артистов, а компания выделит 100 млн рублей, чтобы удвоить поддержку.
- В 2023 году число пользователей VPN в России выросло на 37% относительно прошлого года. Чаще всего к таким сервисам прибегают жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Пермского края.
Фото на обложке: Unsplash
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