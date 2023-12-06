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Китайские онкопрепараты, Adidas и Reebok под вывеской ASP: главное 6 декабря

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Adidas и Reebok возвращаются под вывеской ASP, «Петровакс» договорилась о поставке китайского онкопрепарата, растет число пользователей VPN-сервисов и другие события 6 декабря.

Китайские онкопрепараты, Adidas и Reebok под вывеской ASP: главное 6 декабря

Мир

  • Финляндия готовится открыть пограничные пункты с Россией в полночь 14 декабря. Демонтаж займет всего несколько часов.

Бизнес

  • Магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok возвращаются на российский рынок под вывеской ASP. Первая точка откроется до 10 декабря в аутлете «Белая дача» в Москве.
  • Российская биофармкомпания «Петровакс» договорилась с китайской Jiangsu Hengrui на поставку медикаментов, среди которых — онкопрепарат камрелизумаб.
  • Дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году. Нехватку персонала сильнее всего ощущает крупный бизнес, критичнее всего ситуация в гостинично-ресторанном секторе, пишет Forbes.

Технологии и сервисы

  • «Яндекс Музыка» запустила внутри сервиса донаты. Пользователи смогут поддержать творчество любимых артистов, а компания выделит 100 млн рублей, чтобы удвоить поддержку.
  • В 2023 году число пользователей VPN в России выросло на 37% относительно прошлого года. Чаще всего к таким сервисам прибегают жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Пермского края.

Фото на обложке: Unsplash

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