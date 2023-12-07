Санкции Австралии, сборка машин «АвтоВАЗа» в Иране: главное 7 декабря

Карина Пардаева
Первый центр прикладных исследований «Эфко» в ОАЭ, фруктово-овощные лавки «Вкусвилла», «АвтоВАЗ» начал переговоры о сборке машин в Иране и друге новости 7 декабря.
Санкции Австралии, сборка машин «АвтоВАЗа» в Иране: главное 7 декабряКарина Пардаева
Мир
- Австралия расширила антироссийский санкционный список на 13 позиций, включив в него несколько руководителей Следственного комитета России, ФСБ, Генеральной прокуратуры и судов, пишет ТАСС.
Бизнес
- В Дубае заработал первый центр прикладных исследований (ЦПИ) «Эфко» на Ближнем Востоке. В проект инвестировали $3 млн.
- «Вкусвилл» тестирует фруктово-овощные лавки с продажей свежевыжатых соков, смузи и коктейлей «Фруткорт».
- 52% россиян мечтают работать удаленно на текущем или будущем месте работы. Молодежь ради этого готова терять в зарплате до 30%.
Транспорт
- «АвтоВАЗ» начал переговоры о сборке машин в Иране. Но правительство России ждет (http://vdmsti.ru/kLRJ) поставок автомобилей на внутренний рынок, узнали «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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