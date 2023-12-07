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Казахстанский «Фридом Финанс» возобновил доставку карт на территории России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Казахстанский банк «Фридом Финанс» сообщил о возможности выпустить пластиковую карту с доставкой по России.

Казахстанский «Фридом Финанс» возобновил доставку карт на территории России

«Появилась возможность заказать пластик для виртуальной карты с доставкой по РФ», — сообщается в Telegram-канале «Фридом Финанс Казахстан — News».

Условия для выпуска пластиковой карты:

  • Нужно быть клиентом банка с выпущенной виртуальной картой.
  • Установить/Обновить приложение FreedomBanker.
  • В приложении перейти во вкладку «Продукты», выбрать карточный продукт, нажать «Настройки» -> «Выпустить пластиковую карту».
  • Указать страну (на данный момент доступно – Россия и Казахстан), город и адрес доставки.

Клиентам обещают, что в течение 1–2 дней после оформления с ними свяжется курьер и привезет неименную карту «Фридом Банк Казахстан».

В конце мая казахстанский банк «Фридом Финанс» приостановил массовую выдачу карт россиянам. Также был приостановлен прием заявок на удаленное оформление карт.

Фото на обложке: Unsplash

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