Казахстанский «Фридом Финанс» возобновил доставку карт на территории России

Казахстанский банк «Фридом Финанс» сообщил о возможности выпустить пластиковую карту с доставкой по России.
«Появилась возможность заказать пластик для виртуальной карты с доставкой по РФ», — сообщается в Telegram-канале «Фридом Финанс Казахстан — News».
Условия для выпуска пластиковой карты:
- Нужно быть клиентом банка с выпущенной виртуальной картой.
- Установить/Обновить приложение FreedomBanker.
- В приложении перейти во вкладку «Продукты», выбрать карточный продукт, нажать «Настройки» -> «Выпустить пластиковую карту».
- Указать страну (на данный момент доступно – Россия и Казахстан), город и адрес доставки.
Клиентам обещают, что в течение 1–2 дней после оформления с ними свяжется курьер и привезет неименную карту «Фридом Банк Казахстан».
В конце мая казахстанский банк «Фридом Финанс» приостановил массовую выдачу карт россиянам. Также был приостановлен прием заявок на удаленное оформление карт.
Фото на обложке: Unsplash
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