Казахстанский «Фридом Финанс» возобновил доставку карт на территории России

Казахстанский банк «Фридом Финанс» сообщил о возможности выпустить пластиковую карту с доставкой по России.

«Появилась возможность заказать пластик для виртуальной карты с доставкой по РФ», — сообщается в Telegram-канале «Фридом Финанс Казахстан — News».

Условия для выпуска пластиковой карты:

Нужно быть клиентом банка с выпущенной виртуальной картой.

Установить/Обновить приложение FreedomBanker.

В приложении перейти во вкладку «Продукты», выбрать карточный продукт, нажать «Настройки» -> «Выпустить пластиковую карту».

Указать страну (на данный момент доступно – Россия и Казахстан), город и адрес доставки.

Клиентам обещают, что в течение 1–2 дней после оформления с ними свяжется курьер и привезет неименную карту «Фридом Банк Казахстан».

В конце мая казахстанский банк «Фридом Финанс» приостановил массовую выдачу карт россиянам. Также был приостановлен прием заявок на удаленное оформление карт.

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