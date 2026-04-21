94% москвичей живут рядом с фитнес-клубами: здесь средние цены на абонементы самые высокие — от 7785 ₽ в месяц

В городах-миллионниках России число фитнес-клубов превысило 6 тыс. точек в марте 2026 года, сообщает 2ГИС. Минимальная стоимость месячного абонемента за тот же период выросла в среднем на 11%. Больше всего фитнес-клубов за год открылось в Екатеринбурге — прирост составил 18%.
Самый заметный прирост числа фитнес-клубов зафиксирован в Екатеринбург — +18% за год, до 383 клубов. В Москве количество фитнес-точек выросло на 11% и достигло 1,7 тыс., а в Воронеже — на 8% — до 200 клубов.
В каждом городе-миллионнике не менее 67% жителей живут в пределах 15 минут пешком от ближайшего клуба, сообщили аналитики 2ГИС. Лидером по доступности стала Москва — 94% жителей находятся рядом с фитнес-клубами. В Санкт-Петербурге показатель составляет 90%, в Краснодаре — 86%. В пятёрку городов-лидеров по доступности спортивных залов также вошли Новосибирск и Ростов-на-Дону — по 83%.
Минимальная стоимость абонемента выросла на 11%
За последний год фитнес заметно подорожал. Средняя минимальная цена месячного абонемента выросла на 11%.
Самые низкие цены зафиксированы в:
- Омске — от 2740 рублей в месяц,
- Волгограде — 2835 рублей,
- Воронеже — 3122 рубля.
Самые высокие:
- в Москве — 7785 рублей,
- в Санкт-Петербурге — 5712 рублей,
- в Казани — 5282 рубля.
В ряде городов рост цен на абонементы в фитнес-клубы превысил 30%
Наиболее заметный рост стоимости зафиксирован в:
- Волгограде — на 33% за год,
- Воронеже — на 31%,
- Нижнем Новгороде — на 26%.
Одновременно в некоторых городах стоимость абонементов снизилась:
- в Самаре — на 7%,
- в Уфе — на 5%,
- в Челябинске — на 3%.
В среднем по российским городам-миллионникам стоимость годового абонемента составляет около четверти месячной зарплаты.
Дешевле всего тренироваться в Волгограде, дороже — в Москве
Самые дешевые абонементы в:
- Волгограде — от 13 тыс. рублей
- Самаре — от 15 тыс. рублей
- Омске — от 15,7 тыс. рублей.
Самые высокие цены:
- в Москве — от 39 250 рублей,
- в Санкт-Петербурге — от 31 950 рублей,
- в Казани — от 27 тыс. рублей.
Жители Уфы тратят на фитнес до 33,6% зарплаты
Самую большую долю от средней месячной зарплаты на фитнес тратят в Уфе — 33,6%. Чуть меньше по бюджету бьёт покупка абонемента на год в Воронеже (31,5%), Казани (29,8%) и Новосибирске (26,6%).
Самая низкая доля расходов — в Волгограде (16,1%), Перми (19,1%), Самаре (19,6%), Омске (21,5%) и Москве (21,7%).
Контекст
Почти каждый пятый работающий россиянин выбирает спорт как способ восстановления. 50% отказались от походов в бары и клубы. При этом 32% сотрудников используют выходные как основное время для отдыха, а 34% планируют досуг уже в четверг–пятницу.
Несмотря на сдвиг к более активному образу жизни, 54% продолжают тревожиться из-за грядущего понедельника, а 15% не могут полностью отключиться от работы даже в выходные.